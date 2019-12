Speelgoedwinkels rommelen nog steeds met nepaanbiedingen (met update)

Nieuws|Online speelgoedwinkels maken zich nog steeds schuldig aan nep-aanbiedingen. De van/voor aanbiedingen kloppen vaak niet, omdat de 'van-prijs' nooit gerekend is of stijgt zodra de 'voor-prijs' omhoog gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Met verzonnen aanbiedingen, worden fikse kortingen gesuggereerd en daarmee consumenten misleid. Bol.com maakt zich verreweg het vaakst schuldig aan nep-aanbiedingen (ruim 70% van de aanbiedingen klopt niet), gevolgd door Wehkamp, Fonq en Blokker. In 2013 vond de Consumentenbond ook veel nep-aanbiedingen.

Van begin september 2014 tot en met half november 2014 bekeek de Consumentenbond wekelijks 160 prijzen van populair speelgoed, en noteerde 457 nepaanbiedingen. Zo kostte de Politiepatrouille met zwaailicht van Playmobil bij Bol.com in september €27,99. In oktober ging de prijs omhoog, maar werd het aangeprezen als een koopje: van €31,99 voor €29,99. Ook de 'Vtech toet toet auto's vliegveld' bij Bol.com, begin november aangeprezen van €26,99 voor €24,99, is eigenlijk helemaal geen aanbieding, aangezien het speelgoed in september wegging van €24,99 voor €22,99. Ook bij Wehkamp worden consumenten om de tuin geleid. Halverwege oktober adverteert het bijvoorbeeld met het Voice of Holland zing & coachspel van €34,99 voor €19,99. Een koopje, want een paar weken later is het spel in de 'aanbieding' van €34,99 voor €32,99. Een 'van-prijs' of doorgehaalde prijs bij een artikel moet direct voorafgaand aan de aanbieding daadwerkelijk berekend zijn door de winkel.

Adviesprijs

Winkelketen Blokker valt op omdat er wekenlang nauwelijks aanbiedingen zijn, terwijl er wel korting gesuggereerd wordt door er een doorgehaalde van-prijs bij te zetten. Mogelijk betreft het een adviesprijs, maar dat moet Blokker er dan bij vermelden. Door het niet te vermelden, lijkt het alsof de winkel het artikel heeft afgeprijsd. Ook Bart Smit, Intertoys en ToysXL gebruiken nepaanbiedingen, zij het in mindere mate. Het minst slecht doen V&D en Toys'R'Us het: nog geen tien procent nepaanbiedingen. Consumenten worden opgeroepen om met de Consumentenbond Bol.com via social media aan te spreken op zijn gedrag.

Update 20 november 2014

In reactie op het onderzoek van de Consumentenbond, heeft Wehkamp laten weten de aanbiedingen van speelgoed op haar website aan te passen. Vanaf dinsdag 25 november 2014 vermeldt Wehkamp 'adviesprijs' bij de aanbieding en niet langer een 'van-prijs' of doorgehaalde prijs zonder toevoeging die de suggestie wekt dat de prijs lager is door een korting.



Update 25 november 2014

Bol.com heeft inmiddels uitleg bij de doorgestreepte prijzen geplaatst, zodat er volgens het bedrijf geen onduidelijkheid meer kan ontstaan wat er met de doorgestreepte prijs wordt bedoeld.

Update 26 november 2014

Fonq.nl heeft laten weten de prijsinformatie te gaan aanpassen door te vermelden dat het bij de doorgehaalde prijzen om adviesprijzen gaat.