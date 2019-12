Spelregels voor notarissen en consumenten

Nieuws|Consumenten die een notaris bezoeken, krijgen sinds 1 oktober 2014 digitaal of op papier de brochure 'Spelregels voor notaris en consument' uitgereikt. In deze brochure hebben de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) spelregels op een rij gezet waaraan notarissen zich dienen te houden.

Een notaris moet bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst al laten weten welke kosten hij zal rekenen voor zijn werkzaamheden en daarbij vermelden of dit een vast tarief is of afhankelijk van het aantal uur dat hij aan een zaak besteedt. Als deze kosten onvoorzien hoger uitvallen, heeft een notaris de plicht de klant hierover in te lichten. Verder moeten notarissen een duidelijke rekening sturen, zodat consumenten kunnen zien of de gemaakte afspraken ook zijn nagekomen.

Klachtenregeling

Consumenten die een probleem hebben met hun notaris, en daar onderling niet uitkomen, kunnen hun klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Dit is mogelijk bij geschillen over bedragen tot €10.000. Is het bedrag hoger, dan mag alleen een rechter uitspraak doen. Daarnaast kunnen consumenten ook klagen bij de tuchtrechter over de handelswijze van een notaris. Die is echter niet bevoegd om de notaris te veroordelen tot het betalen van een geldbedrag, maar kan de notaris wel berispen, waarschuwen of zelfs schorsen.

De brochure is ook online verkrijgbaar.