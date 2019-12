Update: Staatsloterij verstopt veranderingen prijzenpakket

Nieuws|De Staatsloterij is niet open over de wijzigingen die ze hebben doorgevoerd in hun prijzenpakket. Sinds de trekking van oktober 2014 is de winkans gedaald van 51,9% naar 50,1%. Deelnemers winnen niets meer als van hun lotnummer de laatste 4, 3 of 2 eindcijfers goed zijn, op een 2-cijferig 'geluksgetal' na. De Consumentenbond vindt dat consumenten luid en duidelijk moeten worden geïnformeerd over wijzigingen.