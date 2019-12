Start dieetcampagne: Slim eten

Nieuws|2 januari 2014 start de Consumentenbond de campagne 'Slim eten' om consumenten te informeren over de zin en onzin van afvallen. Daarbij zullen zaken als wat er echt in voeding zit, tips om gezond te eten en handvatten om kilo's blijvend kwijt te raken, aan de orde komen. De campagne, die loopt tot half februari 2014, zal specifiek ingaan op verborgen suikers.

In aanloop naar de dieetcampagne vulden meer dan 300 consumenten een poll in over de voedingswaarde van producten. Hieruit blijkt dat 92% van de respondenten kijkt naar de voedingswaarde van een product. Het grootste deel hiervan wil het aantal calorieën weten (43%), gevolgd door verzadigd vet (16%) en suikers (15%). Leden en ook niet-leden van de Consumentenbond die meer informatie zoeken over diëten, kunnen terecht op de website van de Consumentenbond. Ook is het mogelijk om tot en met 31 januari 2014 de gratis Minigids diëten bestellen via het gratis nummer 0800 6161 of door 'CB DIEET' te sms-en naar 3010.

Het Keuzedieet 1 en 2

In de Minigids staan tips om gezond af te vallen, informatie over lightproducten en 20 vragen en antwoorden over suiker. Daarnaast zijn via de webwinkel van de Consumentenbond de boeken Keuzedieet 1 en Keuzedieet 2 te bestellen, met eerlijke informatie over gezonde voeding, handige tips voor het kiezen van gezonde producten en makkelijke en lekkere recepten. Tot 15 februari krijgen consumenten bij aankoop van het Keuzedieet 1, het Keuzedieet 2 gratis.