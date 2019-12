Stevig onderhandelen over nieuwe auto loont

Nieuws|Autodealers geven vaak fikse kortingen om klanten over de streep te trekken om een nieuwe auto aan te schaffen. Bovendien zitten er grote verschillen tussen de offertes van verschillende dealers, oplopend tot meer dan €1000. Dit blijkt uit een rondgang van mysteryshoppers van de Consumentenbond voor 3 populaire auto's langs 12 merkdealers. Behalve het vergelijken van verschillende dealeroffertes kan het ook lonen om op internet te kijken. In de Consumentengids van mei 2014 staan de scherpste prijzen en een vergelijking tussen het traditionele auto kopen en de digitale variant.

Bij de compacte auto's en kleine middenklassers als de Kia Cee'd en Renault Clio viel flink te onderhandelen bleek uit het onderzoek van de Consumentenbond. De minste korting werd geboden op kleine stadsauto's. Daar zaten ook de minste prijsverschillen tussen de offertes. Een grote verrassing bleek de hoogte van de maximale korting van dealers; tot wel 12,4% of €2200 op een auto van net geen €18.000.

Niet alleen onderhandelen over de prijs loont. Een auto kopen die in 2013 op kenteken is gezet, kan honderden euro's minder aan CO2-heffing betekenen. Ook bij de extra's, die de fabrikant soms relatief weinig kosten, is voordeel te behalen. Bijvoorbeeld een extra jaar garantie of een speciale lakbehandeling. Bij inruilen van een oude auto geeft de ene dealer een hogere inruilwaarde, maar minder korting op de nieuwe auto en vice versa.

Standaardkorting

Op nieuweautokopen.nl of bij ANWB's Autokoopservice, dat via hetzelfde bedrijf opereert, vergeleek de Consumentenbond offertes. De 'ANWB ledenprijs' is vaak dezelfde als de prijs op nieuweautokopen.nl. De offertes die mysteryshoppers bij de dealers uitonderhandelden, pakten allemaal gunstiger uit dan de standaardkorting online. Hiermee door ons geconfronteerd kwam nieuweautokopen.nl bij een van de 3 auto's met een nog scherpere offerte dan de dealer, met in totaal €2600 korting.

