Stop apart vermelden rijklaarmaakkosten!

Nieuws|Bij de advertentieprijs van een auto worden later nog rijklaarmaakkosten opgeteld. Door deze kosten apart te vermelden, kunnen consumenten de autoprijzen slecht vergelijken. De Consumentenbond wil dat er een einde komt aan het apart vermelden van deze kosten en start daarom de actie: Stop Rijklaarmaakkosten! Consumenten die zich achter de oproep scharen kunnen via de site van de Consumentenbond auto importeurs oproepen een einde te maken aan de aparte vermelding.

Tot eind 2012 werd de hoogte van de BPM, de aanschafbelasting over nieuwe auto's, deels berekend over de catalogusprijs. Als toen de ín de catalogusprijs werden meegenomen, steeg de prijs en daarmee de belasting. Maar sinds begin 2013 is de BPM alleen nog maar gebaseerd op de CO2-uitstoot. De aanschafprijs - of die nu in- of exclusief rijklaarmaakkosten is - heeft daarmee geen invloed meer op de hoogte van de aanschafbelasting. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Oftewel: er is geen reden meer om geen 'all-in prijs' inclusief die kosten op de factuur te zetten. Auto-importeurs en -dealers kunnen zo ook één prijs te adverteren. Met deze all-in prijzen kunnen consumenten dan beter vergelijken. Daarom: stop dit oneigenlijk gebruik van rijklaarmaakkosten!'

Onderhandelbaar

Sommige verkopers vertellen consumenten dat de importeur de kosten oplegt en dat de dealers het grootste deel van het bedrag moeten afdragen. Bij navraag door de Consumentenbond melden alle importeurs echter dat het bij rijklaarmaakkosten om advieskosten gaat. De dealer is vrij met de klant te bespreken wat hij voor welk bedrag levert. Combée: 'net als de prijs van de nieuwe auto en de inruilprijs voor de 'oude' is ook de post 'rijklaarmaakkosten' onderhandelbaar. Beweert de verkoper het tegendeel, wens hem dan vriendelijk goedemiddag en ga op zoek naar een dealer die wel over alles wil onderhandelen.'