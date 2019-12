Update: T-Mobile overvalt consumenten met inflatiecorrectie

Nieuws|T-Mobile informeert zijn klanten niet op de juiste wijze over de inflatiecorrectie die zij toepassen bij mobiele telefonie-abonnementen. Zo moeten sommige consumenten na ruim een jaar al 7% meer gaan betalen voor een abonnement, terwijl de provider adverteert met vaste prijzen voor de gehele contractperiode. De Consumentenbond vindt dat bedrijven op de juiste manier moeten communiceren over het verhogen van hun prijzen.

Volgens toezichthouder ACM is het berekenen van inflatiecorrectie toegestaan, mits deze prijsverhoging duidelijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat. De meeste providers doen dat dan ook, maar T-Mobile vermeldt de inflatiecorrectie slechts op een tarievenblad, dat op te vragen is via de klantenservice of de website.

Consumenten die vermoeden dat hun provider hen niet voldoende heeft geïnformeerd over de inflatiecorrectie, kunnen met een voorbeeldbrief van de Consumentenbond compensatie vragen bij het bedrijf.

Aanpassingen

De Consumentenbond heeft T-Mobile aangesproken op de klachten over de berekende inflatiecorrectie. Naar aanleiding daarvan heeft T-Mobile een aantal aanpassingen doorgevoerd. Inmiddels wordt er op de site bij het afsluiten van een contract wel direct naar het tarievenblad verwezen. Verder heeft T-Mobile laten weten de informatie over inflatiecorrectie in het contract te willen gaan opnemen. Maar dit geldt niet met terugwerkende kracht voor bestaande overeenkomsten waarin de inflatiecorrectie nog niet was opgenomen. Consumenten die niet juist zijn geïnformeerd over de inflatiecorrectie, hoeven die niet te betalen.



Lees meer: over het terugvragen van inflatiecorrectie, inclusief een stappenplan.

Update

29 april 2014

T-Mobile heeft een bericht uitgebracht dat zij het niet eens is met de Consumentenbond omdat de inflatiecorrectie in het tarievenoverzicht vermeld staat. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat klanten van T-Mobile de inflatiecorrectie niet terug kunnen vragen. De Consumentenbond benadrukt dat T-Mobile met de door gebruikte methode de inflatiecorrectie wettelijk gezien niet mag berekenen en consumenten dus recht hebben op teruggave van de ten onrechte geïncasseerde inflatiecorrectie.

Consumenten die problemen ervaren met het terugkrijgen van de inflatiecorrectie kunnen hieronder of op het Klachtenkompas van de Consumentenbond een reactie plaatsen.