Tarieven apothekers onbekend

Nieuws|Bij veel consumenten roept de vergoeding aan hun apotheek veel vragen op. De Consumentenbond ontving er tientallen telefoontjes met vragen over. Daarom heeft de Consumentenbond een informatieposter gemaakt die aan circa 2.000 apotheken is verstuurd en voor consumenten gratis te downloaden is via de website van de Consumentenbond.

Vanaf 1 januari 2014 zijn er 2 aparte handelingen die de apothekers vergoed krijgen van de zorgverzekeraars en die consumenten op hun vergoedingenoverzicht lezen. Ten eerste is er een standaard terhandstelling: voor elk receptgeneesmiddel mag de apotheek circa €6 in rekening brengen. Aanvullend mag een apotheker bij een receptgeneesmiddel dat voor het eerst wordt verstrekt of langer dan een jaar geleden is verstrekt, nog eens €6 declareren. Dit heet op de rekening de eerste terhandstelling.

#watkostdeapotheek

Voor de declaratie mag van de apothekers worden verwacht dat zij minimaal het recept controleren en het patiëntendossier bijwerken. Als het geneesmiddel voor het eerst wordt meegegeven, moet ook een gevoerd worden waarin de apotheker informeert over gebruik, mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen. Wat er allemaal exact verwacht mag worden is door de Consumentenbond overzichtelijk gemaakt op de poster. De Consumentenbond hoopt dat de informatie apothekers en consumenten helpt aan de balie. Apothekers en consumenten kunnen een foto van de poster in hun apotheek twitteren. Volg op Twitter met #watkostdeapotheek welke apothekers de posters hebben ophangen.