Teleurstellende uitkomst debat #vrijeartsenkeuze

Nieuws|Op dinsdag 24 juni is in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Daarmee krijgen zorgverzekeraars de mogelijkheid om vanaf 2016 geen vergoeding meer te betalen aan verzekerden, wanneer die naar een zorgaanbieder gaan die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. De Consumentenbond vindt dat er in de Tweede Kamer en bij minister Schippers onvoldoende oor was voor de vele valide argumenten tegen deze wetswijziging.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met het instemmen met deze wijziging is vrij baan gegeven aan verzekeraars, zonder een heldere financiële onderbouwing van deze zogenoemde besparing, zonder duidelijkheid over de wijze waarop zorgverzekeraars dit gaan uitvoeren en zonderinformatieverstrekking over de gevolgen voor consumenten. Wij zijn zeer teleurgesteld over deze uitkomst en vinden het een beperking van de keuzevrijheid in de zorg'.

Eerste Kamer

De Consumentenbond zal zijn pijlen nu richten op de Eerste Kamer en roept consumenten op om hun reactie op keuzevrijheid in de zorg te geven. Deze reacties worden meegenomen in het pleidooi tegen deze wetswijziging dat de Consumentenbond zal houden bij politici in de Eerste Kamer. Daarnaast zal de Consumentenbond zich op de ingewikkelde taak richten om de wijzigingen in zorgverzekeringspolissen aan consumenten uit te leggen en hen te adviseren bij het maken van een keuze.