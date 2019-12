Televisiedecoders bron van ergernis

Nieuws|Decoders voor digitale televisie leveren veel problemen en ergernissen op, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 3000 gebruikers. Het meest gehoorde probleem is dat de decoders tergend traag zijn bij het opstarten en bij het zappen tussen tv-kanalen. Maar consumenten ergeren zich het meest aan problemen bij het opnemen van tv-programma's. De resultaten van de enquête staan in de Consumentengids van juli/augustus.

Geprogrammeerde opnames van televisieprogramma's die niet worden uitgevoerd, opnames die gewist blijken of niet kunnen worden afgespeeld, dat zijn de problemen waar consumenten zich het meest boos over maken. Klanten van KPN Interactieve TV storen zich bovendien aan het feit dat opnamen slechts een jaar te bekijken zijn. KPN slaat, net als Telfort en XS4ALL, opnamen niet op de harde schijf op, maar online in een 'cloud' waardoor ze niet langer bewaard kunnen worden. Ook lopen decoders van verschillende providers regelmatig vast of starten helemaal niet op.

Delta en UPC

De ProviderMonitor van de Consumentenbond, een doorlopend onderzoek waarin ruim 11.000 consumenten hun providerervaringen delen, bevestigt de onderzoeksresultaten. Klanten van Delta (ZeelandNet) zijn het meest te spreken over hun decoder: 84% is (zeer) tevreden. Het minst tevreden (63%) zijn de klanten van UPC. Bij UPC worden de klachten niet alleen veroorzaakt door de falende mediabox Horizon, waar de Consumentenbond veel aandacht aan heeft besteed, maar vooral aan een ouder type, de Cisco 8485DVB. De Consumentenbond raadt consumenten aan problemen met een decoder altijd te melden bij de provider en er niet vanuit te gaan dat problemen nu eenmaal horen bij digitale televisie.

