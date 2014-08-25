Uiterlijk meergranenbrood bedrieglijk

Op de verpakking van het meergranenbrood prijken vaak prachtige zinnen als 'brood zoals brood bedoeld is', 'precies zoals het moet zijn' en 'om van te genieten'. Voor de voedzaamheid kunnen consumenten echter vaak beter volkorenbrood eten dan meergranenbrood. Meer dan de helft van de onderzochte meergranenbroden bevat minder vezels dan volkorenbrood. Meergranenbrood is soms eigenlijk een soort witbrood gemaakt van tarwebloem met een klein beetje andere granen en zaden en pitten. De donkere kleur komt vaak door de toevoeging van gerstemoutmeel en gebrande suiker. In dat geval zegt de donkere kleur dus niets over de voedzaamheid van het brood.

Zout

40 consumenten die regelmatig meergranenbrood eten, beoordeelden 15 soorten meergranenbrood uit de supermarkt op uiterlijk, geur en smaak. Daarnaast werd gekeken naar de hoeveelheid vezels en zout en het etiket. Beste uit de test zijn het Casonette licht meergranenbrood van Ekoplaza en het Boeren meergranen maanzaadbrood van Albert Heijn. De meeste broden blijven onder de wettelijk afgesproken zoutgrens. Ook een expertpanel, bestaande uit een ambachtelijke bakker, een bakkerijtechnoloog en een Franse bakker, beoordeelde het brood. Slechts 3 van de 15 broden konden hen echt bekoren: AH Boeren meergranen maanzaad, AH Liefde & Passie meergranen en AH Zaanse Snijder meergranen.