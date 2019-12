Uiterlijk meergranenbrood bedrieglijk

Nieuws|Fabrikanten bestrooien de korst van meergranenbrood rijkelijk met allerlei soorten zaden én granen, maar in het brood zelf zitten vaak niet veel verschillende graansoorten, soms zelfs maar twee. Het percentage granen - naast tarwe - in een meergranenbrood houdt meestal ook niet over, doorgaans niet meer dan 1% per graansoort. Dit blijkt uit een test van de Consumentenbond voor de Consumentengids van september.