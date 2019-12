Uitleg sterftecijfers ziekenhuizen roept vragen op

Nieuws|Sinds 1 maart 2014 zijn de sterftecijfers van ziekenhuizen openbaar. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de toelichting van de ziekenhuizen op de cijfers nog behoorlijk wat vragen oproept. De informatie is vaak te summier of voor veel consumenten onbegrijpelijk . Voor de Consumentenbond is dit aanleiding om een leeswijzer te ontwikkelen; een beknopte toelichting die helpt de cijfers van de ziekenhuizen te begrijpen en te interpreteren.

De Consumentenbond wil zowel zorgaanbieders als consumenten met de leeswijzer een helpende hand bieden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "We hebben de leeswijzer aan alle ziekenhuizen gestuurd met het verzoek om deze te publiceren bij de sterftecijfers zodat consumenten begrijpen wat de cijfers betekenen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onze leeswijzer positief beoordeeld en we vragen de NZa om de leeswijzer in hun publicatiebeleid op te nemen. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan het doel van de openbaarmaking: openheid en transparantie en inzicht in kwaliteit".

Dubbele tong

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zijn de sterftecijfers ongeschikt om ziekenhuizen onderling met elkaar te vergelijken. Veel ziekenhuizen nemen deze waarschuwing over, maar dezelfde ziekenhuizen hebben er blijkbaar geen moeite mee om de informatie wel te gebruiken als die positief voor ze uitpakt. Zo vond de Consumentenbond op de websites van de ziekenhuizen quotes als: 'lager sterftecijfer dan gemiddeld' (HagaZiekenhuis), 'het sterftecijfer is het laagst van de hele regio' (LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer) en het Martini Ziekenhuis in Groningen meldt dat het wederom het laagste sterftecijfer van Nederland heeft.