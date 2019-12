Uitstapje veilingsites niet altijd koopje

Nieuws|Consumenten die uitstapjes en hotelovernachtingen via veilingsites bemachtigen, scoren niet altijd een koopje, blijkt uit onderzoek in de Consumentengids van september 2014. Van de 24 uitstapjes die de Consumentenbond onderzocht, bleken er 8 elders goedkoper te worden aangeboden. Andere uitjes werden voor het zelfde geld of voor slechts een fractie meer op andere websites aangeboden.

Bijna een kwart van de 438 consumenten die de Consumentenbond over online veilen ondervroeg, heeft nog nooit de buit voor een gunstige prijs binnengehaald. Maar ook voor de hoogste bieder kan het uiteindelijke voordeel tegenvallen. Zo ging een weekendje weg via Biedenboek.nl voor €112 minder weg dan de oorspronkelijke prijs, maar was via webwinkel Actievandedag.nl in totaal €204 goedkoper geweest. Consumenten laten zich vaak meeslepen door het bieden, waardoor ze niet scherp voor ogen hebben hoeveel een uitstapje of overnachting waard is. Bijkomende kosten worden vaak over het hoofd gezien, waardoor een aanbieding uiteindelijk vies tegenvalt. De Consumentenbond raadt aan vooraf bij de aanbieder na te gaan wat de werkelijke prijs is en geeft in de Consumentengids nog meer tips en trucs.

Eventveiling

Hotelkamerveiling, Biedenboek en Eventveiling vermelden de oorspronkelijke prijs nooit op hun site en ook andere aanbieders zijn daar regelmatig vaag over. Bij Eventveiling is het biedingsproces schimmig: het is de enige site waar men moeten betalen om mee te kunnen doen. Bovendien lijken de veilingen via deze site eindeloos door te gaan, omdat ze na ieder bod automatisch met 15 seconden worden verlengd. Of er daadwerkelijk iets via Eventveiling wordt verkocht is dan ook lastig te achterhalen. Consumenten die klachten hebben over deze organisatie kunnen dit melden bij de Kansspelautoriteit.