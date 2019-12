Uitstel IBAN goed nieuws

Nieuws|De Consumentenbond is blij dat de invoering van een langer internationaal rekeningnummer (IBAN) is uitgesteld tot 1 augustus 2014. Consumenten hebben nu langer de tijd om zich voor te bereiden op het gebruik van IBAN nummers. Donderdag 30 januari maakte minister Dijsselbloem (Financiën) ook bekend dat hij gaat onderzoeken of de oude bankrekeningnummers nog langer gebruikt kunnen worden. Oorspronkelijk zouden IBAN nummers al vanaf 1 februari 2014 gebruikt moeten worden om de invoering van één Europese betaalmarkt (SEPA) te bevorderen.