Uitstel IBAN goed nieuws

Sinds de voorgenomen invoering van SEPA en IBAN krijgt de Consumentenbond meldingen binnen over partijen die dit aanwenden in hun eigen voordeel:

Zo zijn er bedrijven die beweren dat het nu niet meer mogelijk is acceptgiro's te verzenden. Dit klopt niet, mede door de Consumentenbond is afgesproken dat de acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 beschikbaar blijft;

Sommige bedrijven grijpen SEPA aan om prijsverhogingen door te voeren;

Onder het mom van de invoering van nieuwe rekeningnummers proberen kwaadwillenden veiligheidscodes voor internetbankieren te ontfutselen.

Meldpunt

Consumenten die geconfronteerd worden met oneigenlijk gebruik van de invoering van SEPA en IBAN kunnen hun reactie achterlaten op het Meldpunt banken van de Consumentenbond.

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