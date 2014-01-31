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Uitstel IBAN goed nieuws

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De Consumentenbond is blij dat de invoering van een langer internationaal rekeningnummer (IBAN) is uitgesteld tot 1 augustus 2014. Consumenten hebben nu langer de tijd om zich voor te bereiden op het gebruik van IBAN nummers. Donderdag 30 januari maakte minister Dijsselbloem (Financiën) ook bekend dat hij gaat onderzoeken of de oude bankrekeningnummers nog langer gebruikt kunnen worden. Oorspronkelijk zouden IBAN nummers al vanaf 1 februari 2014 gebruikt moeten worden om de invoering van één Europese betaalmarkt (SEPA) te bevorderen.

Gepubliceerd op:31 januari 2014

Euroteken

Sinds de voorgenomen invoering van SEPA en IBAN krijgt de Consumentenbond meldingen binnen over partijen die dit aanwenden in hun eigen voordeel:

  • Zo zijn er bedrijven die beweren dat het nu niet meer mogelijk is acceptgiro's te verzenden. Dit klopt niet, mede door de Consumentenbond is afgesproken dat de acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 beschikbaar blijft;
  • Sommige bedrijven grijpen SEPA aan om prijsverhogingen door te voeren;
  • Onder het mom van de invoering van nieuwe rekeningnummers proberen kwaadwillenden veiligheidscodes voor internetbankieren te ontfutselen.

Meldpunt

Consumenten die geconfronteerd worden met oneigenlijk gebruik van de invoering van SEPA en IBAN kunnen hun reactie achterlaten op het Meldpunt banken van de Consumentenbond.

Lees meer over SEPA en IBAN