Vaar niet blind op laagste-prijsgarantie MediaMarkt

Nieuws|Consumenten doen er goed aan niet blind te varen op de laagste prijsgarantie die elektronicaketen MediaMarkt zijn klanten belooft. MediaMarkt vergelijkt zijn prijzen met 25 concurrenten en is dan in 95% van de gevallen inderdaad de goedkoopste. Maar uit een prijsvergelijking van de Consumentenbond met 200 andere gerenommeerde winkels blijkt Mediamarkt slechts in 30% van de gevallen de beste aanbieding te hebben.