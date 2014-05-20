Vaar niet blind op laagste-prijsgarantie MediaMarkt

Sinds februari 2014 hanteert MediaMarkt elektronische prijskaartjes met flexibele prijzen. Medewerkers van het elektronicaconcern bekijken dagelijks de prijzen van 25, door MediaMarkt geselecteerde, concurrenten. Is een product bij één van hen goedkoper dan stelt MediaMarkt de prijs naar beneden bij.

Maar aanbieders die niet in die lijst staan, bieden producten soms voor honderden euro's minder aan. Zo is een wasdroger van Miele €100 goedkoper bij internetwinkel Bobshop en vonden de onderzoekers een Samsung-televisie bij FOKA voor maar liefst €350 minder. Met name online-only winkels zijn vaak goedkoper dan de Media Markt.

Media Markt is één van de winkelketens die gebruik maakt van digitale prijskaarten. Naast Media Markt hebben sommige filialen van supermarktketen Hoogvliet, online elektronicawinkel Ben van Dijk en sommige tankstations digitale prijskaarten. Dat Media Markt het consumenten makkelijk maakt om voordelig te winkelen is goed, maar de Consumentenbond adviseert iedereen om zelf te blijven vergelijken, aangezien dit tot honderden euro's voordeel kan opleveren.