Veel te hoge doses B6 in vitaminepillen

Nieuws|Veel fabrikanten stoppen onverantwoorde hoeveelheden vitamine B6 in hun vitaminepillen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Laboratoriumtesten naar 15 verschillende vitaminepillen met B6 laten zien dat het B6 gehalte vaak nog hoger is dan op het etiket staat: 11 producten zitten -vaak ruim- boven de 25 milligram-grens die de Europese Voedselautoriteit EFSA en de Gezondheidsraad nog veilig achten. De Consumentenbond gaat bij minister Schippers pleiten voor het wettelijk vastleggen van maximumgehaltes vitaminen.

De Consumentenbond bekeek acht multivitaminepillen, zes vitamine B-complex-pillen en één vitamine B6-preparaat. Sommige producten bleken wel 3,5 tot 5,5 keer de veilige dagdosis B6 te bevatten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Fabrikanten hebben blijkbaar lak aan de veiligheidsgrenzen voor vitaminen. Deze grenzen zijn al jaren bekend en worden moedwillig genegeerd door sommige fabrikanten. Daarom vinden wij dat die grenzen wettelijk moeten worden vastgelegd. Dan kan de toezichthouder boetes opleggen of producten van de markt te halen als fabrikanten te veel van een bepaalde vitamine in hun producten stoppen.'

Bijwerkingen

Fabrikanten prijzen vitamine B6 vaak aan als 'goed voor het geheugen' en 'goed voor het zenuwstelsel', maar teveel B6 kan juist schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Het langdurig slikken van pillen met veel B6 kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen of ernstige zenuwpijn in handen en voeten. Hierover komen regelmatig meldingen binnen bij het Bijwerkingen Centrum Lareb en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) B6 is slechts 1,5 milligram, wat de meeste mensen makkelijk binnenkrijgen via bijvoorbeeld vlees, eieren en brood.

De Consumentenbond komt hierover ook aan het woord in de uitzending van KRO Brandpunt op zondag 23 november 2014 om 22.35 uur op NPO2.

Lees ook: