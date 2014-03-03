Verkiezing Misprijs van het jaar

Gepubliceerd op:3 maart 2014
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten ergeren zich enorm aan bedrijven die met allerlei slinkse trucs oneerlijk zijn over hun prijzen. Daarom begonnen wij vorig jaar met de campagne 'Stop Prijsmisleiding', waarin we onder andere aandacht hebben besteed aan reisaanbiedingen waarbij later in het boekingsproces extra kosten komen, en nepaanbiedingen van speelgoed tijdens de Sinterklaasperiode. Daarnaast hebben wij consumenten gevraagd voorbeelden van oneerlijke prijzen te plaatsen op het Meldpunt 'Misprijzen'. Als afsluiting van de campagne kunnen consumenten nu zelf de Misprijs van het Jaar kiezen.'
Donderdag 20 maart maakt de Consumentenbond bekend welk bedrijf de meeste stemmen heeft gekregen en de Misprijs van het jaar-verkiezing wint. Meer informatie op www.consumentenbond.nl/misprijsvanhetjaar