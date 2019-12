Verkiezing Misprijs van het jaar

Nieuws|Een jaar lang verzamelde de Consumentenbond meer dan 400 meldingen van consumenten over bedrijven die niet eerlijk zijn over hun prijzen op het meldpunt Misprijzen. Uit de inzendingen selecteerde de Consumentenbond 4 bedrijven voor de Misprijs van het Jaar verkiezing: D-Reizen, Heron autobedrijven, Mediamarkt en Tango tankstations. Consumenten kunnen vanaf 2 maart tot 16 maart stemmen op het bedrijf dat volgens hen de Misprijs van het jaar verdient.

D-Reizen adverteerde met een vliegreis naar Madrid voor €98 die uiteindelijk €465 bleek te kosten.

Heron autobedrijven biedt de tweede autoband aan voor €1, maar de eerste band kost bijna het dubbele van de gangbare prijs.

Producten bij Mediamarkt werden bij de kassa ineens een stuk duurder door een thuiskopieheffing en een inmiddels afgeschafte verwijderingsbijdrage.

Tango biedt op Dwaze Donderdag €0,17 korting per liter benzine, maar die korting is op de landelijke adviesprijs, in plaats van op de normale prijs aan de pomp.

Slinkse trucs

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten ergeren zich enorm aan bedrijven die met allerlei slinkse trucs oneerlijk zijn over hun prijzen. Daarom begonnen wij vorig jaar met de campagne 'Stop Prijsmisleiding', waarin we onder andere aandacht hebben besteed aan reisaanbiedingen waarbij later in het boekingsproces extra kosten komen, en nepaanbiedingen van speelgoed tijdens de Sinterklaasperiode. Daarnaast hebben wij consumenten gevraagd voorbeelden van oneerlijke prijzen te plaatsen op het Meldpunt 'Misprijzen'. Als afsluiting van de campagne kunnen consumenten nu zelf de Misprijs van het Jaar kiezen.'



Donderdag 20 maart maakt de Consumentenbond bekend welk bedrijf de meeste stemmen heeft gekregen en de Misprijs van het jaar-verkiezing wint. Meer informatie op www.consumentenbond.nl/misprijsvanhetjaar