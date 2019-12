Verzorgingshuizen betalen gedupeerden terug

Nieuws|Het onderzoek van de Consumentenbond in oktober 2013 naar de onduidelijkheid over bijbetalingen in verpleeg- en verzorgingshuizen heeft geleid tot een fikse teruggave van onterechte zorgkosten aan gedupeerde bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de uitkomsten van de Consumentenbond. Zorginstellingen die ten onrechte bijbetalingen gevraagd hebben, hebben hun beleid inmiddels in lijn gebracht hebben met de richtlijnen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "het is goed nieuws dat de informatievoorziening van de huizen nu op orde lijkt en dat gedupeerden hun geld terugkrijgen."

Uit de brief van de NZa aan de staatssecretaris: "Tot op heden is een bedrag van in totaal € 96.721,96 terugbetaald. Aangezien in vier gevallen de inventarisatie van gedupeerden nog gaande is, is de verwachting dat dit bedrag zal toenemen." Door de NZa is op de websites van de betreffende zorginstellingen uit het Consumentenbond onderzoek ook gekeken naar de juistheid van de informatievoorziening. Bij de meerderheid blijkt dit inmiddels aangepast te zijn conform de regels voor bijbetalingen. Twaalf citaten bevatten echter nog steeds onvolledige of onjuiste informatie over bijbetalingen. De NZa treft maatregelen om de betreffende zorginstellingen tot meer transparantie te bewegen.

Zorgkantoren

De NZa heeft de resultaten van het Consumentenbond onderzoek eerst voorgelegd aan de betrokken zorgkantoren. In reactie hierop lieten de zorgkantoren in januari 2014 weten dat de informatievoorziening in veel gevallen inderdaad onvoldoende transparant was1. Bovendien bleek dat in de praktijk mogelijk daadwerkelijk tot onterechte bijbetalingen gevraagd zijn. Vervolgens gaf de NZa de zorginstellingen de gelegenheid gesteld aanpassingen door te voeren, en daarna volgde een aanvullend informatieverzoek. Het onderzoek van de Consumentenbond stond in de Consumentengids van oktober 2013.