Verzorgingsproducten bij drogist duurder dan in supermarkt

Verzorgingsproducten als douchegel, shampoo en deodorant zijn in supermarkten een stuk goedkoper dan bij drogisterijen of webwinkels. De supermarkten verslaan zelfs 'voordeeldrogisterijen' als Kruidvat en Trekpleister. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Consumentengids van maart 2014.

Mysteryshoppers van de Consumentenbond bezochten 27 drogisterijen en supermarkten en 12 online drogisterijen en noteerden de prijzen van maar liefst 372 producten. Dirk van den Broek en Jumbo zijn de goedkoopste aanbieders, maar ook Albert Heijn, Plus en Emté blijken goedkoper dan de drogisterijen van Kruidvat, Etos en DA. Het assortiment is bij supermarkten vaak wel wat beperkter. Van de drogisterijen is Dirx de goedkoopste, maar die keten is niet in het hele land te vinden. Bij de onlinewinkels is Drogist.nl de goedkoopste en Bol.com het duurst.

Miss Perfect

De prijsverschillen kunnen groot zijn: Fructis Style Wax kostte tijdens de peiling bij Jumbo €2,99 en bij Deonlinedrogist.nl €5,55. Voor Niveau handcrème intensief voedend waren consumenten in november 2013 bij Dirk van den Broek €3,15 kwijt en bij Bol.com €6,49. Voor Consumentenbond magazine Miss Perfect keken de mysteryshoppers ook nog naar de make-up prijzen. Hiervoor maakt het niet veel uit waar het wordt gekocht : de mysteryshoppers vonden slechts een enkele keer een prijsverschil. Bij make-up loont het om aanbiedingen in de gaten te houden. Vaak zijn er acties waarbij bijvoorbeeld het tweede artikel gratis is en dan is het voordeel groot.