Vierseizoenenbanden: vlees noch vis

De banden van Falken, Kumho, Uniroyal en Vredestein werden getest op een droog en nat wegdek, op ijs en in de sneeuw. Geen van de banden scoort in alle weertypen goed. De Uniroyal haalt alleen op besneeuwd wegdek het vereiste niveau, en de banden van Falken presteren alleen op een droog wegdek naar behoren. Kumho, Uniroyal en Vredestein scoren allen slecht op een droog wegdek. Vooral bij hogere snelheden en als de auto zwaar beladen is, reageert de auto niet zoals men zou verwachten, waardoor automobilisten de macht over het stuur kunnen verliezen.

Op een nat wegdek scoort geen van de vierseizoenenbanden goed. De Kumho en de Uniroyal hebben vooral problemen met grip op een natte weg. De Falken heeft met name tekortkomingen op het gebied van aquaplaning en de Vredestein ondervindt problemen op beide punten.

Uit eerdere tests van de Consumentenbond bleek ook dat vierseizoenenbanden geen goed alternatief zijn. De nu geteste banden zijn: Falken EuroAll Season AS200, Uniroyal AllSeasonExpert, Vredestein Quatrac Lite en Kumho Solus HA31. Meer informatie over zomer- en winterbanden en de autobandenvergelijker zijn te vinden in het dossier Autobanden.