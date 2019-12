Virusscanners nog steeds hun geld waard

Nieuws|Virusscanners zijn geen overbodige luxe, blijkt uit een test van de Consumentenbond. De bescherming van een computer zonder extra scanner is nog steeds veel minder goed dan met een betaalde scanner. Verder laat het onderzoek zien dat consumenten niet kunnen vertrouwen op de standaardbeveiliging van Windows en dat de ook de beveiliging van browsers nog in de kinderschoenen staat. Internetbrowsers blokkeren maximaal 30% foute webpagina's, terwijl virusscanners rond de 70% tegenhouden.

De ingebouwde virusscanner van Windows 8, Windows Defender, eindigt onderaan in het onderzoek met een 4,2. De Consumentenbond vindt het teleurstellend dat Microsoft de beveiliging van Windows niet serieus neemt. Hierdoor moeten consumenten die goed beveiligd willen zijn, alsnog een virusscanner aanschaffen. Verder is de Consumentenbond kritisch over voorgeïnstalleerde probeerversies van virusscanners. Dit is slecht voor de keuzevrijheid van consumenten, maar ook onveilig omdat veel consumenten die versie laten verlopen. En met een verlopen virusscanner is ook de basisbeveiliging van Windows niet actief.

Testresultaten

De Consumentenbond testte 14 betaalde internetbeveiligingspakketten, drie gratis virusscanners én Windows 8. Er werd gekeken naar het vermogen om kwaadaardige software tegen te houden, systeembelasting, gebruiksgemak en de kwaliteit van de firewall. De beveiligingspakketten van G-Data (Internet Security 2015), Eset (Smart Security 8) en McAfee (Internet Security 2015) scoren het hoogst en krijgen het predikaat 'Beste uit de test'. De gratis scanner van Avira haalt een 6,1 en is daarmee 'Beste koop'.



De volledige resultaten van de test staan in de Digitaalgids die op 2 januari 2015 verschijnt en op de website van de Consumentenbond.