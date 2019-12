Vleesvervangers schieten tekort

Nieuws|Geen enkele vleesvervanger levert volledig de essentiële voedingstoffen uit vlees: eiwitten, ijzer en vitamine B12. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar 30 vleesvervangers uit acht categorieën. Bovendien bevatten de meeste van deze producten veel zout, terwijl onbewerkt vlees vrijwel zoutloos is. Het onderzoek is te lezen in de Gezondgids van augustus.

De Consumentenbond onderzocht groenteschijven, vegetarische alternatieven voor gehakt, burgers, nuggets en reepjes, rookworsten, schnitzels en kaasschnitzels van verschillende fabrikanten. Daarbij werd gekeken naar voedingswaarde, eiwit, zout, ijzer en vitamine B12. Hoewel de producten over het algemeen minder belastend zijn voor het milieu, maken zij hun naam als vleesvervanger niet waar; alle producten schieten op één of meerdere punten tekort. De kaasschnitzels bevatten bijvoorbeeld geen ijzer en in de groenteburgers is nauwelijks eiwit te vinden. Vitamine B12 zit in alle producten heel weinig. Vooral Fijngehakt van Quorn scoort slecht: ijzer en vitamine B12 zijn er amper in terug te vinden, net als bij de andere Quorn-producten. In vegetarisch gehakt, zit wel minder verzadigd vet dan in rundgehakt, en het is erg zout.

Bremzout

Zout is een groot probleem bij veel vleesvervangers: gemiddeld 2 gram zout op 100 gram vleesvervanger. De kaasschnitzels zijn vrijwel allemaal erg zout, maar bij de andere producten zitten ook uitschieters: de Vivera-rookworst en Kipstuckjes van de Vegetarische Slager zitten boven de 2,5 gram per 100 gram.