Voorkom een strop bij aankoop vakantiewoning

Nieuws|Het juridisch eigendom van onroerend goed zoals een stacaravan of vakantiewoning, moet geregeld worden met een notariële akte. Wie alleen een koopovereenkomst tekent, is hooguit economisch eigenaar. De Consumentenbond raadt toekomstige eigenaren aan altijd een notaris in te schakelen bij de koop van een huisje of stacaravan om onverwachte en onaangename verrassingen te voorkomen.

Toekomstige eigenaren laten zich door termen als 'koopovereenkomst' en 'overdrachtskosten' zand in de ogen strooien bij de aanschaf van een stacaravan of vakantiewoning. Sommige parkeigenaren rekenen zelfs 6% courtage bij een koop. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het om een officiële eigendomsoverdracht gaat. Maar als hun park wordt geherstructureerd en de indeling ervan op de schop gaat, of als het failliet gaat, hebben consumenten vaak geen zeggenschap over de plek van het onderkomen. Daardoor dreigt een financiële strop; een huisje zonder grond is in één klap niets meer waard.

Recht van opstal

Een notaris regelt door middel van het recht van opstal, een scheiding in de eigendomsverhoudingen en bepaalt in welke gevallen de grondhuur mag worden opgezegd. Ook de vergoeding bij huuropzegging wordt in de akte geregeld. De Consumentenbond raadt eigenaren bij wie het recht van opstal nog niet is vastgelegd, aan dit alsnog te doen. Dit kan eventueel samen met ander parkbewoners om samen sterk te staan bij een onwillige grondeigenaar.

Meer informatie in het mei-nummer van de Reisgids van de Consumentenbond: Huisje of caravan kopen (pdf).