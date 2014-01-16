Vraag het de diëtiste!

Gepubliceerd op:16 januari 2014
De mogelijkheid om kosteloos vragen te stellen aan diëtistes is een onderdeel van de dieetcampagne 'Slim eten' van de Consumentenbond, die loopt in januari 2014. Leden en niet-leden kunnen hun vraag stellen via een formulier. De diëtistes die de vragen zullen beantwoorden zijn Iris Walsmit-Flohr, Marjolein de Pundert en Sara van Grootel. Zij werken alle drie als diëtist in Den Haag, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Tijdens de dieetcampagne biedt de Consumentenbond allerlei extra informatie over afvallen en gezond eten:
Meer informatie is te vinden op de website van de Consumentenbond.