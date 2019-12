Vraag het de diëtiste!

Nieuws|Vanaf maandag 20 januari kunnen consumenten een week lang met al hun vragen over afvallen terecht bij de Consumentenbond. Drie diëtistes zitten dan klaar om zo veel mogelijk vragen over afvallen, gezonde keuzes en diëten te beantwoorden. De Consumentenbond plaatst een aantal vragen en antwoorden anoniem op zijn site, zodat ook andere consumenten ze kunnen lezen.

De mogelijkheid om kosteloos vragen te stellen aan diëtistes is een onderdeel van de dieetcampagne 'Slim eten' van de Consumentenbond, die loopt in januari 2014. Leden en niet-leden kunnen hun vraag stellen via een formulier. De diëtistes die de vragen zullen beantwoorden zijn Iris Walsmit-Flohr, Marjolein de Pundert en Sara van Grootel. Zij werken alle drie als diëtist in Den Haag, zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Quiz, Minigids en boeken

Tijdens de dieetcampagne biedt de Consumentenbond allerlei extra informatie over afvallen en gezond eten:

Via een quiz kunnen consumenten in zes vragen achterhalen wat zij weten over suiker. Wie na het invullen van de quiz naam en e-mailadres achterlaat, maakt bovendien kans op de boeken Keuzedieet 1 en Keuzedieet 2;

Tot 1 februari is gratis de Minigids Dieet aan te vragen via het gratis nummer 0800 6161 of door 'CB DIEET' te sms-en naar 3010. In de Minigids komen onderwerpen als maaltijdvervangers, zoetstoffen en light-producten aan bod;

Consumenten die meer praktische tips willen over slim eten kunnen in de webwinkel van de Consumentenbond de boeken Keuzedieet 1 en Keuzedieet 2 bestellen. Tot 15 februari krijgen consumenten bij aankoop van het Keuzedieet 1, het Keuzedieet 2 gratis.

Meer informatie is te vinden op de website van de Consumentenbond.