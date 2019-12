Websites providers vaak onduidelijk over beltegoed en afronden

Vooral Ben, MTV Mobile, Simyo, Tele2, T-Mobile, Vodafone en Youfone zijn onduidelijk over de voorwaarden. Consumenten krijgen deze informatie alleen na veel doorklikken op informatiebuttons, vraagtekens en linkjes. Hi, Hollandsnieuwe, KPN, Simpel, Telfort en Ziggo doen dit een stuk beter met een uitklapscherm aan het begin van het bestelproces. De Consumentenbond vindt dat providers aan het begin van het online bestelproces naast de kosten ook de voorwaarden duidelijk moeten vermelden, zoals wat er gebeurt als de databundel op is.

Nieuwe abonnementen

De Consumentenbond bekeek ook de nieuwe abonnementen die KPN, Hi en Vodafone begin juli 2014 introduceerden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben ons samen met consumenten de laatste jaren sterk gemaakt voor houdbaarheid van beltegoed en het afronden op secondes. Het begin is er: KPN en Hi hebben afronden op secondes nu doorgevoerd voor alle nieuwe abonnementen. Maar Vodafone komt slechts met één variant met langer houdbaar tegoed, dat noem ik geen substantiële verbetering. En helaas zijn er nog steeds geen providers met abonnementen waarbij én wordt afgerond op secondes én het beltegoed een jaar houdbaar is.'

