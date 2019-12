Webwinkels overtreden nieuwe consumentenregels

De Consumentenbond bestelde bij 211 webwinkels producten en stuurde die binnen twee weken terug. Van deze webwinkels stortte 31% het geld te laat terug en hiervan maakten 15 winkels helemaal niets over. Kleinere webwinkels gaan vaak de fout in, zoals Klauterkabouter.nl dat er maar liefst 86 dagen over deed om het geld terug te storten. Maar ook grote ketens verzaken, zoals electronicaketen Redcoon (61 dagen) en kledingwinkel Bonprix (57 dagen). Koffiegigant Nespresso retourneerde het geld niet, maar zette het verschuldigde bedrag als 'tegoed' op een account, zonder de besteller daarvan op de hoogte te stellen. Na een herinnering van de Consumentenbond werd het geld alsnog overgemaakt

Bezorgkosten

In juni 2014 zijn de wettelijke bepalingen aangescherpt: consumenten kunnen binnen 14 dagen een online aankoop ontbinden en webwinkels moeten dan, als het product is geretourneerd, binnen 14 dagen het betaalde geldbedrag terugstorten. Naast het aankoopbedrag hebben consumenten, wanneer zij de complete bestelling terugsturen, recht op terugbetaling van de eventuele bezorgkosten. 39% van de webwinkels betaalt dat echter niet terug. De ACM concludeert op basis van een steekproef dat op meer dan de helft van de websites die kleding, schoenen of accessoires verkopen, onjuiste informatie staat over terugbetaling. De ACM zal webwinkels actief aanspreken op het gedrag. Consumenten kunnen misstanden melden via consuwijzer.nl onder vermelding van 'terugbetaling webwinkels'.



Het hele onderzoek van de Consumentenbond is terug te lezen in de Consumentengids van december 2014. Op de Website van de Consumentenbond staat de volledige lijst van onderzochte webwinkels.

