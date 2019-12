Weer een onvoldoende voor de BelastingTelefoon

Nieuws|De BelastingTelefoon scoort in de Geldgids van februari/maart slechts een 4,6. Mysteryshoppers van de Consumentenbond kregen op tweederde van de vragen aan deze informatielijn een fout of onvolledig antwoord. Dit soort onjuiste informatie kan de belastingplichtige flink op kosten jagen of verkeerde financiële beslissingen laten nemen.

De BelastingTelefoon medewerkers kregen zeven vragen voorgelegd, variërend in moeilijkheidsgraad. Elke vraag werd aan tien verschillende medewerkers gesteld. De fouten variëren van het onterecht vermelden van een leeftijdsgrens tot het vergeten van schenkbelasting. Belastingbetalers kunnen een naheffing krijgen als er een fout in de aangifte staat. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten die twijfelen aan een antwoord van de BelastingTelefoon, kunnen de vraag het beste schriftelijk aan de belastinginspecteur stellen. De kans op een fout is dan minder groot en als er een fout is gemaakt, sta je sterker in je verweer.' Antwoorden kunnen ook gecheckt worden in de Belastinggids van de Consumentenbond of bij de lokale Belastingwinkel of Rechtswinkel.

Geen verbetering

In 2012 oordeelde de Consumentenbond ook al dat de BelastingTelefoon kwalitatief

ondermaats was. Het ministerie van Financiën kondigde naar aanleiding van dat onderzoek aan dat medewerkers een moeilijke vraag direct zouden doorverbinden naar een belastinginspecteur of een gespecialiseerde medewerker. Maar in 2014 krijgen de mysteryshoppers geen enkele keer een belastinginspecteur aan de lijn, wel worden ze in 15 gevallen doorverbonden naar een andere medewerker. Volgens de Belastingdienst 'is expertise toegevoegd aan de 'tweede lijn' om bellers met vaker voorkomende complexe vragen in algemene zin direct een antwoord te kunnen geven'. Deze toegevoegde expertise is helaas nog ver te zoeken: de 'tweede lijn' beantwoordde 12 van de 15 vragen alsnog fout of onvolledig.