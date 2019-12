Welk Suikerpraatje is het meest misleidend?

Nieuws|De verkiezing van het Kletsplaatje van de maand staat deze keer in het teken van de actie Suikerpraatjes. De Consumentenbond selecteerde voor de verkiezing 3 levensmiddelen waarin fabrikanten het gebruik van suiker verdoezelen. Tot 4 februari kunnen consumenten stemmen op het product dat zij het meest misleidend vinden: Bambix Honing Rondjes, de Jumbo Muesli reep appel en krenten of Servero Fruit to Go.

Bambix Honing Rondjes bestaan voor bijna een kwart uit pure suiker. De producent Nutricia noemt dit: 'een product speciaal voor peuters met een afgestemd suikergehalte'. Samen gebruikt met de door Nutricia aanbevolen dreumesmelk krijgt een peuter hiermee 3 suikerklontjes per portie binnen. In de 'honing'-rondjes zit overigens maar 3% honing. Jumbo vindt zijn mueslireep appel & krenten een 'bewust' tussendoortje, terwijl 25% van de reep bestaat uit suiker. En op de verpakking staan mooie appelpartjes, terwijl de 'appelstukjes' ver te zoeken zijn. De benaming 'appelsmaak' is hier hooguit van toepassing. Servero Fruit to Go claimt dat er geen suikers zijn toegevoegd, maar gebruikt wel sapconcentraat. Omdat dit evenveel calorieën oplevert als gewone suiker, is het wettelijk niet toegestaan de claim 'no sugar added' te gebruiken.

Kletsplaatjes

De Consumentenbond startte in 2012 de campagne Kletsplaatjes om fabrikanten te bewegen eerlijker te zijn over hun producten en om consumenten te informeren over de trucs die fabrikanten toepassen om hun producten aan de man te brengen. Consumenten kunnen voor de Wall of Shame voorbeelden mailen van producten die met hun naam, verpakking, claims of etiket consumenten op het verkeerde been zetten. De Consumentenbond dringt er vervolgens bij de fabrikanten op aan hun product aan te passen, regelmatig met succes. In het kader van de dieetcampagne Slim eten besteedt de Consumentenbond in januari extra aandacht aan Suikerpraatjes van fabrikanten.