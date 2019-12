Zomerse tips in dubbeldikke Consumentengids

Nieuws|Wat zijn de beste barbecues, hoe zit het nou toch met belkosten in het buitenland, wat is verstandig zonnen en wat kost parkeren op de luchthavens in Nederland? Deze en nog meer zomerse onderwerpen komen aan bod in de zomerse uitgave van de Consumentengids die op 1 juli 2014 verschijnt.

Jaarlijks brengt de Consumentenbond aan het begin van de zomer een extra dikke gids uit voor de maanden juli en augustus. Traditiegetrouw staan daar een aantal onderzoeken in naar zomerse producten. Dit jaar zijn de BBQ's onderzocht en blijkt de beste barbecue slechts een prikkie te kosten: de Bodum Frykat Charcoal Pincnic Grill van €55 verslaat de Kettle Grill van Rösle die bijna 6 keer zo duur is. Weber komt niet verder dan een vierde plaats. Parkeren op de luchthaven zelf is niet altijd duurder dan de alternatieven in de buurt van Schiphol, blijkt uit het onderzoek. Bovendien zijn die niet altijd even betrouwbaar. De Consumentengids geeft ook een overzicht van de parkeerkosten bij de andere Nederlandse luchthavens. Voor consumenten die op een voordelig weekeindje weg de minste terraskosten willen maken keek de Consumentenbond naar de prijzen van drankjes op diverse terrassen in grote steden. Amsterdam spant de kroon, Zwolle blijkt het best geprijsd.

Thuiszorg en verzekeringen

In de Consumentengids staan ook een aantal uitgebreide verhalen over onderwerpen die het hele jaar door actueel zijn. Perikelen in de thuiszorg, energielabels voor stofzuigers en doorverkopers van concert-, cabaret- en festivalkaartjes. Voor financieel bewuste consumenten testte de Consumentenbond aansprakelijkheidsverzekeringen en wordt het antwoord gegeven op de vraag welke partij voor de kosten opdraait van vandalisme aan de auto.