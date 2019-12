UPDATE: Zorgen over ING plannen met klantgegevens

Nieuws|De plannen van de ING om de betalingsgegevens van hun klanten voor commerciële doeleinden te gebruiken worden door de Consumentenbond met argusogen bekeken. ING bank directeur Hans Hagenaars maakte de plannen bekend in het Financieel Dagblad van 10 maart. Op basis van die informatie heeft de Consumentenbond er met name moeite mee dat de bank klantgegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze verstrekt zijn.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Gegevens over jouw geld zijn zeer privacygevoelig en jouw eigendom. Je relatie met je bank is op vertrouwen gebaseerd. Het delen van klantgegevens door jouw bank met andere commerciële partijen staat daar haaks op. Wat ons betreft kan een partij gegevens die van jou zijn niet verkopen of delen. Als je daar zelf met een opt-in toestemming voor geeft, moet deze glashelder zijn waar je exact toestemming voor geeft en hoe een bedrijf voorkomt dat daar misbruik van wordt gemaakt.'

Equens

In mei 2013 lanceerde betalingsverwerker Equens het idee om de pintransacties van consumenten voor marketingdoeleinden te verkopen aan derden. Dit plan sneuvelde al snel door onrust die over de plannen ontstond. Privacywetgeving en de gedragscode banken stonden de plannen mede in de weg. Combée: "De ING zegt in een verklaring over de plannen dat zij nooit individueel herleidbare klantdata door zullen geven aan derden. Als de plannen doorgang vinden, zal de Consumentenbond met argusogen volgen hoe de klanten dan hun aanbiedingen ontvangen.'

Brieven

Om zijn ongerustheid over de plannen van de ING duidelijk te maken heeft Bart Combée, directeur Consumentenbond, een brief geschreven aan Minister Dijsselbloem van Financiën en Nick Jue, directievoorzitter ING Nederland.