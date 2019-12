Zorgen over rol Kifid bij woekerpolisklachten

Nieuws|De manier waarop het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wil omgaan met de stijgende toestroom van klachten over woekerpolissen baart de Consumentenbond zorgen. Het Kifid overweegt om de behandeling van woekerpolisklachten op te schorten tot er in voorbeeldzaken uitspraak is gedaan. De Consumentenbond vreest dat de individuele klachtenprocedure voor consumenten hierdoor wordt uitgehold.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het plan om individuele zaken aan te houden is onacceptabel. Klagers hebben recht op een beoordeling binnen een redelijke termijn, waarbij alle individuele omstandigheden zorgvuldig worden meegewogen. Dat recht mag niet worden uitgehold'. Het Kifid overlegt over 'een gefaseerde aanpak' van de afhandeling met, onder meer, het Verbond van Verzekeraars.

Juridische procedure

Het woekerpolisschandaal sleept zich al jaren voort, en tienduizenden consumenten zijn nog steeds verwikkeld in juridische procedures bij rechtbanken en het Kifid. Het aantal klachten over woekerpolissen bij het Kifid is de afgelopen maanden 'met tientallen' toegenomen, zegt het klachteninstituut. De financiële sector stelt ruim 8,5 miljoen euro per jaar aan het Kifid beschikbaar. Dat bedrag is sinds 2010 niet verhoogd. Het totale aantal klachten bij het Kifid is vorig jaar met 3% gestegen tot ruim 7300.