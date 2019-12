Zorgmijden wordt zorgwekkend

Nieuws|Zorgwekkend veel patiënten bezoeken uit kostenoverwegingen zelfs hun huisarts niet meer, ook al weten ze dat de huisarts buiten het eigen risico valt. Volgens deze consumenten is een consult zinloos omdat ze toch geen geld hebben voor het mogelijke vervolgonderzoek of medicijnen. Dat blijkt uit de meer dan 450 meldingen die de Consumentenbond in korte tijd verzamelde op het meldpunt Zorgmijden. In de uitzending van VARA Kassa op 18 oktober licht Bart Combée, directeur Consumentenbond, de resultaten van het Meldpunt verder toe.

Het hoge eigen risico blijkt de drempel waardoor consumenten van zorg afzien. Zo ontving de Consumentenbond op het Meldpunt schrijnende verhalen van onder meer echtparen waarbij gekozen is om de ene partner wel zorg te geven en de andere niet. De kosten van € 720 (twee maal eigen risico) zijn voor hen niet op te brengen. Bart Combée: 'Het eigen risico is bedoeld om misbruik van de zorg tegen te gaan. Je moet je durven afvragen of met de stijging van deze kosten de remedie zijn doel voorbij is geschoten. Patiënten die nu zorgmijden komen vroeg of laat toch voor de kosten te staan maar in een later stadium van de ziekte.' De Consumentenbond heeft de meldingen aangeboden aan minister Schippers en de leden van de vaste Kamercommissie Zorg. Combée: 'We willen dat deze verhalen mee worden genomen in het onderzoek van de minister naar zorgmijden.'

Bijval

Niet alleen de Consumentenbond ziet dat consumenten zorg mijden. De Consumentenbond ontving op het Meldpunt ook verhalen van huisartsen die constateren dat patiënten wegblijven om kosten te vermijden. De Landelijke Huisartsen Vereniging hield een peiling waaruit blijkt dat 94% van de huisartsen patiënten heeft die zorgmijden. Bij de bekendmaking van de zorgpremie voor 2015 liet Chris Oomen, directeur zorgverzekeraar DSW, ook weten dat de zorgkosten deels door zorgmijden niet zijn gestegen. Meer over zorgmijden is te lezen in de Geldgids van november 2014 (pdf, alleen voor leden).

