Zorgverzekeraars vinden toezichthouder DNB onnodig streng.

Verzekeraars houden miljarden euro's meer als reserve aan dan wettelijk is vereist. Al twee jaar op rij toont ook de Consumentenbond dit aan, met haar onderzoek en actie Premiejagen. De zorgverzekeraars zeggen voor de hoogte van hun reserves onder andere rekening te houden met een buffer die de toezichthouder DNB stelt, die de helft hoger is dan de wettelijke norm. Opvallend is dat de DNB in ons artikel 'Premiejagen' dat in de Gezondgids van oktober 2014 verscheen, wist te melden: 'Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel reserves zij boven onze harde ondergrens van 100% aanhouden. Een veiligheidsmarge ten opzichte van de ondergrens is verstandig. Maar DNB heeft hieromtrent geen algemene voorschriften.'

Lees hier de brief van Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.