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Zorgverzekeraars vinden toezichthouder DNB onnodig streng.

Nieuws
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Zorgverzekeraars stuurden 10 november jongstleden een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ervoor pleiten dat De Nederlandsche Bank (DNB), de zorgverzekeraars toestaat lagere reserves aan te houden. De zorgverzekeraars krijgen veel kritiek op hun hoge reserves.

Gepubliceerd op:13 november 2014

Verzekeraars houden miljarden euro's meer als reserve aan dan wettelijk is vereist. Al twee jaar op rij toont ook de Consumentenbond dit aan, met haar onderzoek en actie Premiejagen. De zorgverzekeraars zeggen voor de hoogte van hun reserves onder andere rekening te houden met een buffer die de toezichthouder DNB stelt, die de helft hoger is dan de wettelijke norm. Opvallend is dat de DNB in ons artikel 'Premiejagen' dat in de Gezondgids van oktober 2014 verscheen, wist te melden: 'Zorgverzekeraars bepalen zelf hoeveel reserves zij boven onze harde ondergrens van 100% aanhouden. Een veiligheidsmarge ten opzichte van de ondergrens is verstandig. Maar DNB heeft hieromtrent geen algemene voorschriften.'

Lees hier de brief van Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.