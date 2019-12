Handel (Column Consumentengids april)

Nieuws|Wij zijn een handelsvolkje. En dankzij de vrije handel hebben consumenten toegang tot nieuwe producten en diensten. Liefst zonder invoerrechten en andere extra kosten. Maar het nieuwe handelsverdrag (TTIP) tussen Europa en de Verenigde Staten baart me zorgen. Om drie redenen.

Ten eerste de geheimzinnigheid. Veel details van de onderhandelingen zijn geheim, terwijl bij andere verdragen transparantie wel mogelijk is. Waarom hier niet? Vreemd genoeg hebben grote bedrijven wel toegang tot de teksten, maar consumenten niet. Ten tweede bevat dit verdrag een soort private rechtspraak om de belangen van buitenlandse investeerders veilig te stellen. Zo kunnen bedrijven (buiten bestaande rechtspraak om) staten aanklagen als die beleid voeren dat hun belangen schaadt. In Europa noch in de Verenigde Staten bestaat behoefte aan zulke rechtspraak, die voor consumenten weinig goeds belooft.

Ten derde vrees ik dat met dit verdrag bestaande consumentenbescherming via achterdeuren afgebroken om omzeild zal worden, bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid, privacy en financiële dienstverlening. Meer concurrentie en keuzemogelijkheden kunnen goed zijn voor 'de' consument, maar niet wanneer het water naar het laagste punt stroomt als 't gaat om consumentenbescherming.

Bart Combée

Directeur Consumentenbond

