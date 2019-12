Actie tegen hoge servicekosten OV-chipkaart

Ook moeten reizigers voortaan kosteloos en eenvoudiger hun saldo kunnen terugvragen aan de balie.

Uit onderzoek van de consumentenorganisaties blijkt dat de Nederlandse OV-chipkaart duur is in vergelijking met andere OV-chipkaarten in Europa. Met een levensduur van 5 jaar steekt de Nederlandse OV-chipkaart mager af tegen veel Europese OV-chipkaarten die onbeperkt geldig zijn en bovendien goedkoper in aanschaf. In landen waar de chipkaart een beperkte levensduur heeft, zoals België en Denemarken, wordt de kaart gratis vervangen.

Nederlandse reizigers klagen regelmatig dat zij onaangenaam verrast zijn door het verlopen van de kaart, waarna zij voor €7,50 een nieuwe kaart moeten aanschaffen. Daarnaast is Nederland het enige Europese land waar reizigers moeten betalen voor vervanging van een (onzichtbaar) defecte kaart, ook nog eens voor een hoger bedrag (€11) dan de oorspronkelijke aanschafprijs.

Betalen voor je eigen geld

Rover en de Consumentenbond willen ook dat reizigers niet langer €2,50 hoeven te betalen voor het terugvragen van hun saldo aan de balie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Belachelijk, het geld is gewoon van de reiziger. Het is alsof je je portemonnee aan iemand in beheer geeft en er telkens voor moet betalen als je er iets uit wilt halen.'

Rover riep in september reizigers die geen restsaldo wilden terugvragen, vanwege het 'gedoe' of omdat ze niet allerlei privégegevens wilden prijsgeven (anonieme kaarthouders), op om hun verlopen chipkaart niet te vernietigen, maar naar Rover te sturen. Gemiddeld blijkt er €8,50 aan restsaldo op de kaarten te staan. Rover-directeur Ineke van der Werf: 'Er zijn miljoenen kaarten in omloop. Al het ongebruikte restsaldo blijft achter bij de vervoerders en TLS, de uitgever van de kaart. Een gratis vervangende OV-chipkaart moet hiervan ruimschoots gefinancierd kunnen worden.'

Actie

Een veel gehoord verweer van de vervoerders is dat slechts een kleine groep reizigers ontevreden is. De consumentenorganisaties betwijfelen dat, gezien het aantal klachten dat zij ontvangen, en roepen reizigers op een steunbetuiging aan de actie achter te laten op de website van de Consumentenbond of Praat mee op onze Community.