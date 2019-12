Adblocker op iPhone bespaart tot 83% op dataverkeer

Weeronline.nl spant de kroon: de meest effectieve adblocker-app Purify houdt op de homepage van deze site maar liefst 83% van het dataverkeer tegen.

Dataverkeer

Andere websites waarbij een adblocker veel dataverkeer bespaart, zijn Voetbalzone.nl (79%), Nujij.nl (75%) en Buienradar.nl (70%). De Consumentenbond vergeleek de effectiviteit van 3 adblockers: Purify blokkeert het meeste dataverkeer, gemiddeld 38% per website, gevolgd door Crystal (31%) en Blockr (30%). Sinds de recente update van het besturingssysteem iOS naar iOS9 kunnen consumenten op hun iPhone een adblocker-app installeren die advertenties tegenhoudt als sites worden bezocht via de Safari-browser.

Privacy

Consumenten verbruiken met adblockers veel minder MB's van hun internetbundel: met Purify is de besparing gemiddeld 1,1 MB per homepage. iPhone-bezitters die elke dag 10 webpagina's bezoeken via een mobiel netwerk, kunnen met een adblocker per maand ruim 300 MB op hun databundel besparen. Het blokkeren van advertenties bespaart consumenten ook ergernis en tijd, doordat webpagina's veel sneller laden, en het biedt privacy-voordelen, omdat advertenties vaak privégegevens verzamelen. Bovendien kunnen advertenties drager zijn van malware.

Een nadeel van adblockers is dat ze soms iets teveel dataverkeer blokkeren waardoor ook nuttige delen van een website niet worden geladen. Purify en Blockr bieden in dat geval de mogelijkheid bepaalde websites uit te zonderen van het filteren.

Lees meer over adblockers in de Digitaalgids van november/december en in onze review op consumentenbond.nl/adblockers.