Aldi lapt garantiewet aan laars

De Consumentenbond bezocht 25 filialen van Aldi ruim een maand na aankoop met een defect artikel. In slechts 2 winkels werd gezegd dat de winkel ook de afhandeling kon regelen. In alle andere filialen werden de mysteryshoppers direct naar de fabrikant doorverwezen. De klanten kregen te horen dat Aldi alleen producten in de eerste maand na aankoop terugneemt.

Door ondeugdelijke producten niet in de winkel aan te nemen en klanten direct door te sturen, overtreedt Aldi de wet. Consumenten moeten met een ondeugdelijk product altijd terecht kunnen in de winkel. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben de Aldi meerdere keren aangesproken op hun gedrag en krijgen dan steeds weer de toezegging dat de klanten ook in het filiaal met hun spullen terecht kunnen. Als dan blijkt dat dit nog steeds niet of nauwelijks mogelijk is, is het tijd om naar de ACM te stappen.'

Deugdelijk

Voor alle aankopen hebben consumenten recht op en deugdelijk product. Als de verkoper een ondeugdelijk product levert moet hij dit in beginsel kosteloos repareren of vervangen of anders het geld teruggeven. Een ondeugdelijk product is een product dat, buiten de schuld van de koper, eerder stuk gaat dan redelijkerwijs verwacht mag worden.

