Alliantie blij met uitnodiging gesprek Van Rijn over kindermarketing

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding gaat graag in op de uitnodiging van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid om over de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) te praten. In de RVV regelt de voedingsindustrie zelf hoe ze omgaat met reclame gericht op kinderen.

De Alliantie is opgericht uit onvrede met de effectiviteit van deze zelfregulering bij het beschermen van kinderen tegen reclame voor ongezonde voeding. Binnen de zelfregulering blijven kinderen hieraan in hoge mate blootgesteld. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de universele rechten van het kind om op te groeien in een gezonde omgeving.

Regels industrie kent vele mazen

De regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, zoals opgesteld door de voedingsindustrie, bevatten zoveel mazen dat fabrikanten nog zeer veel ruimte hebben om kinderen makkelijk te kunnen blijven verleiden tot ongezond voedingsgedrag. De voedingsindustrie redeneert vanuit winstoogmerk, niet vanuit het belang van het kind.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft bezwaar tegen de Reclamecode omdat de regels:

toelaten dat er reclame wordt gemaakt richting kinderen voor niet-basisvoedingsmiddelen (extra's zoals koekjes, chips en frisdrank). Dit is onwenselijk. Uitgaande van de rechten van het kind om op te groeien in een gezonde omgeving is kindermarketing uitsluitend wenselijk voor voedingsmiddelen met een positief effect op de gezondheid. De Alliantie heeft er begrip voor dat de staatssecretaris verwacht dat ouders een verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Maar onderzoek toont aan dat 57% van ouders geen reclame wil voor ongezonde voedingsmiddelen!*

niet gelden voor verpakkingen en reclame op de winkelvloer. De voedingsindustrie gebruikt verpakkingen bewust veelvuldig voor reclame richting kinderen. Bijvoorbeeld K3, Kabouter Plop, Mega Mindy en andere kinderidolen op koekjes, chips en frisdrank. Van alle verpakkingen voor eten en drinken met reclame gericht op kinderen, is bijna 90% voor ongezonde voedingsmiddelen. Ouders zijn hier niet blij mee: 61% is tegen kinderidolen op de verpakking van ongezonde voedingsmiddelen.*

Onafhankelijke monitoring noodzakelijk

De Alliantie roept staatssecretaris Van Rijn op om de jaarlijkse monitoring rondom de naleving van de RVV volledig door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. Van Rijn schrijft in zijn brief de monitoring op zich te zullen nemen van sociale media, internet en de convergentie van mediavormen. Het zou goed zijn wanneer Van Rijn ook de monitoring op zich neemt voor die mediavormen die nu door de voedingsindustrie worden onderzocht (zoals TV en bedrijvenwebsites). Monitoring door de voedingsindustrie zelf is niet wenselijk.

Voedingsreclame: nationale én Europese aangelegenheid

De Alliantie vindt net als Van Rijn dat marktverstorende effecten Europees moeten worden aangepakt. Het verbeteren van de regels van de RVV is een Nederlandse aangelegenheid!

Over de Alliantie Stop kindermarketing

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een actief samenwerkingsverband dat de strijd aangaat tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen. De Alliantie bestaat uit 13 partners. Meer info: stopkindermarketing.nl

*Lees hier het onderzoek Meerderheid ouders wil scherpere regels voor kidsmarketing van de Hartstichting.



