Bart Combée verkozen tot president Consumers International

Combée: 'Als één van de mede-oprichters van CI, heeft de Consumentenbond zich altijd ingezet voor een sterke internationale beweging van consumenten. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van consumenten in de huidige globaliserende economie steeds vaker met vereende krachten moet worden georganiseerd. Daarom zijn we internationaal heel actief, bijvoorbeeld in de BEUC, de Europese federatie die in Brussel lobbyt voor betere consumentenrechten en bij ICRT, de internationale samenwerking op het gebied van testen. De Consumentenbond is ook oprichter van het Anne Fransen Fonds, dat projecten van de CI-leden in minder welvarende landen ondersteunt. Ik voel me enorm vereerd dat ik naast mijn hoofdfunctie als directeur Consumentenbond de rol van president CI nu op me mag nemen.'

Consumers International

CI is de wereldfederatie van consumentenorganisaties. De 220 leden uit 115 landen vormen samen de enige onafhankelijke en gezaghebbende wereldwijde stem voor de rechten van consumenten. Leden van CI variëren van grote gevestigde organisaties die consumenten voorlichting en advies geven en belangrijke nationale campagnes voeren tot kleine organisaties die zich inzetten voor consumentenrechten in de armste delen van de wereld waar de consumentenbescherming zwak is.