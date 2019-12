Belastingaangifte ook voor adviseurs niet makkelijk

Nieuws|Belastingaangifte doen blijkt nog niet zo eenvoudig. Bij een steekproef van de Consumentenbond maakte iets meer dan de helft van de 15 deelnemers een belangrijke fout in de aangifte. Opvallend is dat de 30 ingeschakelde belastingadviseurs het er niet zo heel veel beter van af brachten: slechts 53% had het bij het rechte eind. De Consumentenbond vond bij de adviseurs beginnersfouten en een stapel slordigheidsfouten.

De proefpersonen schakelden voor hun aangifte één adviseur met en één zonder keurmerk in. Adviseurs die aangesloten zijn bij het Register Belastingadviseurs handelen twee van de drie aangiften foutloos af, terwijl hun collega's zonder keurmerk met slechts 40% nog slechter scoren dan de consumenten zelf. In één aangifte werd bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum ingevuld, in een andere werd verbouwingshypotheek niet opgenomen. In één geval maakt de adviseur zelfs een fout die de consument €2000 zou kosten. Het vervelende is dat de belastingbetaler in alle gevallen zelf aansprakelijk is voor gemaakte fouten, ook als de aangifte is ingevuld door een adviseur.

Privacy

Twee van de adviseurs drongen er bij de consument op aan om zijn DigiD af te staan en vroegen ook om het persoonlijke wachtwoord daarbij. Niet prettig, want hiermee kunnen zij persoonlijke gegevens van de consument inzien en wijzigen. De Consumentenbond adviseert consumenten nooit hun DigiD-wachtwoord uit handen te geven. Het volledige artikel over dit onderzoek is te lezen in de Consumentengids van februari. Consumenten die hun eigen aangifte doen, kunnen tips vinden op de website en in de Belastinggids van de Consumentenbond.

