Drogisterijen en apotheken schieten tekort in voorlichting

Bij 23 van de 40 bezochte drogisterijen wordt geen enkele vraag gesteld bij de aankoop van het zalfje Miconazol. Zelfs de kassacheck: 'Wilt u nog informatie over dit product?', wordt niet gedaan. Dit terwijl 21 van deze 23 drogisterijen het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg hebben. Een keurmerk dat alleen gevoerd mag worden als het personeel altijd checkt of de klant advies nodig heeft, deskundig en actueel advies geeft en zo nodig verwijst naar de huisarts of apotheek.

Vijf drogisterijen vragen waar het middel voor is en de andere 12 doen de kassacheck. Uiteindelijk krijgen we bij 35 drogisterijen een tube Miconazol mee, waarbij er 3 nog wel adviseren contact op te nemen met huisarts of apotheek. Miconazol gecombineerd met antistollingsmiddel fenprocoumon of acenocoumarol kan risico geven op ernstige bloedingen.

Apothekers

Apothekers moeten direct kunnen adviseren over de wisselwerking met andere (recept)medicijnen. Zes van de 40 vragen echter niet of de mystery-klant ook andere medicijnen gebruikt, en 3 apothekers vragen het wel, maar geven het middel uiteindelijk toch gewoon mee. Bij de overige apotheken komt wel aan de orde dat het middel niet samengaat met bloedverdunners. De Consumentenbond vindt dat bij apotheken de score 100% moet zijn. Het volledige onderzoek is te lezen in de Gezondgids van september 2015 en op de website van de Consumentenbond.