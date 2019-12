'Dubbele' rekening NLE klantonvriendelijk

Nieuws|De eenmalige 'dubbele' energienota die de Nederlandse Energiemaatschappij (NLE) haar klanten in het vooruitzicht stelt, is bijzonder klantonvriendelijk. Dat stelt de Consumentenbond die de energiemaatschappij per brief oproept om af te zien van deze administratieve maatregel.

De Consumentenbond ontving in korte tijd honderden klachten van NLE-klanten die vinden dat zij niet mogen opdraaien voor het probleem dat de leverancier heeft met wanbetalers.

Nieuw betalingssysteem

NLE kondigde in de tweede week van augustus aan dat het betalingssysteem op de schop gaat om, naar eigen zeggen, de strijd aan te gaan met notoire wanbetalers. Vanaf september 2015 verstuurt de energiemaatschappij de energierekening niet aan het einde van de maand, maar moeten consumenten vooraf betalen. Als gevolg daarvan krijgen klanten eenmalig 2 nota's tegelijk. Een energierekening bedraagt gemiddeld €167 per huishouden, maar er zijn ook veel consumenten die (veel) meer betalen per maand. Een 'dubbele' incasso betekent dus een flinke financiële tegenvaller.

NLE informeert bovendien haar klanten onvolledig; het bedrijf biedt de mogelijkheid om boetevrij het contract op te zeggen, maar vermeldt daarbij niet actief dat sommige consumenten daardoor hun instapkorting (op dit moment €110) verspelen.

Lagere tarieven

De Consumentenbond vindt de maatregel van NLE klantonvriendelijk. Om wanbetalers aan te pakken zijn er andere maatregelen denkbaar, zoals alleen nieuwe klanten vooraf te laten betalen of het voorschotbedrag te verhogen dat consumenten die niet door de creditcheck komen bij aanvang van het contract moeten betalen. Dat bedrag is bij NLE relatief laag ten opzichte van andere aanbieders.

In een reactie laat NLE weten dat de aanpak van wanbetalers niet de enige reden is om de betalingstermijn naar voren te schuiven. De Consumentenbond vindt het bedrijf daar echter niet transparant over en zou graag zien dat het financiële voordeel dat NLE geniet met deze aanpak terugvloeit naar haar klanten in de vorm van een lager energietarief.

NLE laat weten dat het vooraf betalen zeker een positieve invloed zal hebben op haar tarieven in de toekomst, maar kan een tariefsverlaging onmogelijk worden berekend en/of direct worden doorgevoerd, aangezien de effecten nog onzeker zijn.