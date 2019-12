Fotowedstrijd: glossy brochurefoto's versus de échte vakantiefoto's

Nieuws|Op maandag 15 juni start de Consumentenbond een online wedstrijd om zogenaamde droomvakanties te ontmaskeren. Consumenten die op basis van gelikte foto's in een brochure of op internet een vakantie hebben geboekt, maar ter plekke een heel ander plaatje aantroffen, kunnen tot 23 augustus hun foto's insturen.

De beste voorbeelden worden geplaatst op de actiesite en in de Reisgids van de Consumentenbond en de winnaar ontvangt een digitale camera.

Leugens

De 'ruime hotelkamer' die niet groter dan een bezemkast blijkt te zijn, het 'azuurblauwe zwemparadijs' dat in werkelijkheid een smerig pierenbadje is of het beloofde 'uitgebreide buffet' dat karig en smakeloos is. De situatie ter plekke kan heel anders zijn dan vooraf is voorgespiegeld. De Consumentenbond roept consumenten met dit soort ervaringen op om foto's van hun tegenvallende vakantielocatie in te sturen via social media of mail, het liefst met de te rooskleurige foto's uit de vakantiebrochure/website erbij.

Klagen

De Consumentenbond raadt consumenten met tegenvallende vakantie-ervaringen aan om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, foto's te nemen, de klacht zo snel mogelijk te bespreken met de reisleiding of reisorganisatie en indien mogelijk een klachtenformulier in te vullen. Op de actiepagina van de Consumentenbond staat welke rechten consumenten hebben en wat zij nog meer kunnen doen als de situatie ter plekke anders is dan vooraf beloofd.

Insturen

Consumenten kunnen hun foto's tot 23 augustus insturen via een van deze kanalen:

Stemmen

Een jury selecteert 3 foto's waar consumenten vervolgens tot 1 september op kunnen stemmen. De winnende foto wordt beloond met een digitale camera.

Bekijk foto's en tips op www.consumentenbond.nl/droomvakantie. Daar zijn ook de actievoorwaarden van de fotowedstrijd te vinden.