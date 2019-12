Geen cijfers van ZN over effect afschaffen vrije artsenkeuze

Nieuws|In de discussie over de besparingen door het afschaffen van de vrije artsenkeuze en aanvullende afspraken, vroeg de Consumentenbond Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een berekening van de te verwachten besparingen. De reactie was uitermate teleurstellend. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'ZN komt niet verder dan het benadrukken van het algemeen het nut voor verzekeraars van de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Andere cijfers dan die van een telefoonnummer en datum ontbreken in de brief.'