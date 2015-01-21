Geen cijfers van ZN over effect afschaffen vrije artsenkeuze

Combée: 'Wij kunnen niet anders dan constateren dat de besparingsmogelijkheden bij lange na niet concreet zijn. De belangrijkste motivatie voor minister Schippers en de zorgverzekeraars om artikel 13 aan te passen is voor de Consumentenbond flinterdun.' André Rouvoet, voorzitter ZN, zei op 24 december jongstleden op NU.nl dat het niet doorgaan van de plannen rond artikel 13 door afwijzing van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer zal leiden tot pakketverschraling en verhogingen van de premies en het eigen risico. Cijfers ter onderbouwing van deze stelling ontbreken echter.

Verzet

De Consumentenbond heeft zich de afgelopen maanden, samen met veel andere organisaties en consumenten, hard verzet tegen aanpassing van de wet. Belangrijke randvoorwaarden zijn nog niet ingevuld. Verzekerdeninspraak, criteria voor kwaliteit van zorg op basis waarvan verzekeraars zorg inkopen en wat moet worden verstaan onder de zorgplicht van verzekeraars ontbreken. Belangrijkste motivatie van de minister en zorgverzekeraars voor aanpassing van artikel 13 is dat het onderdeel uitmaakt van afgesproken besparingen in de zorg. Wijziging van artikel 13 moet verzekeraars de mogelijkheid geven bij te dragen aan besparingen van in totaal 1 miljard euro. De Eerste Kamer schoot de plannen van de minister af, maar zij komt terug met een aangepast wetsvoorstel.