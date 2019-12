Gepaneerd vlees gefileerd

De Consumentenbond vindt dat de informatie op producten moet kloppen én begrijpelijk moet zijn.

De Consumentenbond bekeek de etiketten van zigeunerschnitzel, kipcordon-bleu en kipkrokantschnitzel van de 8 grootste supermarktketens én 3 vlees-experts beoordeelden de rauwe producten. De cordon bleu is vaak gemaakt met kipfiletsnippers of een soort kippengehakt in plaats van kipfilet, kalkoenham in plaats van varkensham en kaassaus met water in plaats van echte kaas. De kipkrokantschnitzels bevatten vaak maar weinig vlees: bijna de helft van het product bestaat uit cornflakes, water en andere toevoegingen.

De zigeunerschnitzel van Albert Heijn lijkt weinig meer op het origineel. Het vlees is samengesteld uit kleine stukjes, vastgeplakt met enzymen, water en vezels. Hierdoor bestaat dit product maar uit 65% vlees. Een groot verschil met de zigeunerschnitzels bij de andere supermarkten, die wel voor een groter deel uit vlees uit één stuk bestaan, variërend van 80% tot 94%. Ook bleken de etiketten lang niet altijd te kloppen. Dirk vermeldde op zijn kipcordon-bleu dat er echte kaas in zit, terwijl het om smeltkaas gaat met voornamelijk water. Bij de kipcordon-bleu van Jumbo zat er minder kaaspoeder in de kaassaus dan op het etiket stond.

Grootste ergernis

Aan ruim 2000 consumenten werd gevraagd wat ze (heel) bezwaarlijk vinden bij gepaneerd vlees. De dikke paneerlaag blijkt de grootste ergernis te zijn (86%), op de voet gevolgd door het aantreffen van ander vlees dan verwacht (84%). Ook zitten de meeste consumenten niet te wachten op separatorvlees (77%), vlees dat ingevroren is geweest (74%) en toegevoegd water (72%).

Meer informatie is te vinden op www.consumentenbond.nl/voedselontmaskerd.

Bekijk de tips voor het lezen van een etiket.

