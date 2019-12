Gigabyte belooft duidelijker te zijn over specificaties

Nieuws|Gigabyte, één van de grootste fabrikanten van moederborden voor computers, heeft aan de Consumentenbond toegezegd in de toekomst hun moederborden een andere naam en productcode te geven als de specificaties veranderen. De Consumentenbond had het bedrijf om uitleg gevraagd na een klacht over een uitgeklede variant van een moederbord dat zij op de markt brachten, met hetzelfde artikelnummer en bestelcode (EAN/SKU) als het originele moederbord.

De Consumentenbond kreeg via zijn online community een melding van een consument die in de veronderstelling was de eerste versie van een moederbord te hebben gekocht, maar bij levering bleek het om een nieuwe lichting te gaan, met slechtere specificaties en slechtere prestaties. Testlab Hardware.Info bevestigde dit probleem. Zij hadden dit probleem al eerder gesignaleerd en bij Gigabyte aangekaart.

Andere naam en code

De Consumentenbond heeft vervolgens ook contact opgenomen met Gigabyte. De Taiwanese moederbordengigant heeft de Consumentenbond nu laten weten dat als zij in het vervolg nieuwe versies van een moederbord op de markt brengen, die van een andere naam en code zullen voorzien. Daarnaast hebben zij toegezegd dat consumenten die teleurgesteld zijn in zo'n nieuwe, slechter presterende moederbordversie, met hun klacht bij Gigabyte terechtkunnen. De Consumentenbond zal in de gaten houden of Gigabyte deze klachten vervolgens goed afhandelt en vraagt consumenten hun ervaringen hiermee op de Consumentenbond community te posten.