Hema en Xenos verzaken bij recycling oude lampen

Nieuws|Warenhuizen Hema en Xenos voldoen vaak niet aan hun verplichting om oude spaarlampen in te nemen als er een nieuwe lamp bij hen wordt gekocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Bij de Hema werd in 60% van de gevallen de oude lamp niet ingenomen voor recycling en bij Xenos was dat zelfs in 90% het geval. De winkels voldoen hiermee niet aan de wettelijke oud-voor-nieuw-verplichting.

Mysteryshoppers van de Consumentenbond testten voor het vijfde jaar op rij bij 600 winkels (29 winkelketens en een groep zelfstandige lampenspeciaalzaken) of zij bij aankoop van een spaarlamp een oude lamp konden inleveren voor recycling. Hiertoe zijn winkels al sinds 2005 wettelijk verplicht.

Nadat er in de eerste jaren flinke vooruitgang werd geboekt, is de inname nu gestagneerd. Gemiddeld neemt 83% van de winkels oude lampen in; bijna evenveel als in 2014. De onderlinge verschillen zijn evenwel groot. Zo accepteren de woon- en elektronicazaken oude lampen bijna altijd, maar zijn bijvoorbeeld supermarkten vaak minder happig met een gemiddeld inzamelpercentage van 79%.

Slecht scoren - behalve Hema en Xenos- ook de ketens van Action en C1000 (50-55%).

Gebrekkige kennis

Uit de test blijkt ook dat winkelpersoneel vaak niet weet wat er met de lampen gebeurt. 'Ze worden teruggestuurd naar Zuid Afrika of zo', was een antwoord van een winkelbediende. En een aantal personeelsleden gooide de lamp voor de ogen van de mysteryhopper gewoon in de prullenbak. Ook denken sommige winkeliers ten onrechte dat de innameverplichting alleen geldt voor lampenspeciaalzaken.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van maart 2015.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van Stichting LightRec dat namens producenten en importeurs opdrachtgever is voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting in Nederland.

