Houdbaarheid-zelfzorggeneesmiddelen-onbekend

Op 30 van de 50 door de Consumentenbond onderzochte zelfzorggeneesmiddelen ontbreekt noodzakelijke informatie over de uiterste houdbaarheid na de eerste opening. Consumenten lopen hierdoor het risico een bedorven hoestdrank of schimmelcrème te gebruiken.

Het aanbreken van de verpakking kan niet alleen de kwaliteit beïnvloeden, maar ook de medicinale werking.

Vervaldatum

Fabrikanten zijn volgens Europese richtlijnen verplicht informatie over de vervaldatum na de eerste opening op hun geneesmiddelen te zetten; zowel op het product en zijn verpakking als in de bijsluiter. Alleen op die manier weten consumenten of de hoestdrank en neusspray van het jaar ervoor ook in het komende griepseizoen nog bruikbaar is. Deze belangrijke informatie ontbreekt echter in groten getale. De Consumentenbond onderzocht hoestdranken, neussprays en antischimmelcrèmes: middelen die meerdere keren worden gebruikt en vanwege hun 'vloeibare' samenstelling snel bederven.

Giftige stoffen

Tijdens het bewaren ondergaan geneesmiddelen veranderingen die ertoe kunnen leiden dat de werking vermindert en kunnen giftige stoffen ontstaan. Ook kunnen er micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in gaan groeien, zeker na het aanbreken van de verpakking. De aanwezigheid van water is hiervoor een voorwaarde. Na het verstrijken van de houdbaarheids- en gebruikstermijn kan de kwaliteit van een geneesmiddel niet meer worden gegarandeerd.

Boter op het hoofd

Voordat een fabrikant een medicijn dat vaker dan één keer wordt gebruikt op de Nederlandse markt mag brengen, moet hij van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) eerst de houdbaarheid na opening onderzoeken. Het CBG besluit daarna of het betreffende medicijn een handelsvergunning krijgt. In veel gevallen blijkt zo'n onderzoek niet en nooit gedaan te zijn. Zo heeft farmaceut Teva een studie voor zijn neusspray pas in 2014 afgerond, maar mag Teva het product al sinds 1979 verkopen van het CBG. Volgens het CBG ontbreekt informatie over de houdbaarheid 'doordat fabrikanten hier pas de laatste jaren aandacht voor hebben'.

Volgens de Consumentenbond heeft het CBG boter op zijn hoofd. De instantie had de 'onwetende' fabrikanten zelf moeten informeren en verplichten de noodzakelijke onderzoeken te doen. Het CBG laat weten met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de onderzoeksresultaten van de Consumentenbond in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat de informatie sneller op de medicijnen in de winkels komt te staan.