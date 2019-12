Informatievoorziening ooglaserklinieken kan beter

Nieuws|Consumenten moeten voor een ooglaserbehandeling een weloverwogen keuze kunnen maken, maar de informatie die daarvoor nodig is ontbreekt nogal eens op de websites van de klinieken. Ook lopen de kosten voor de behandelingen sterk uiteen en zijn deze lastig te vergelijken. De Consumentenbond onderzocht voor de Consumentengids van februari 2015 30 klinieken en wil dat de ooglaserklinieken duidelijker zijn over hetgeen consumenten kunnen verwachten.

Om een beeld te vormen van de informatievoorziening bekeek de Consumentenbond de websites, belde met de ooglaserklinieken om informatie en vroeg hen een vragenlijst in te vullen. 21 klinieken stuurden de vragenlijst ingevuld retour. De meeste klinieken blijven opvallend terughoudend bij het geven van informatie over klanttevredenheidsonderzoeken en complicaties. En over risico's en bijwerkingen is op de websites maar moeilijk iets te vinden. De Consumentenbond pleit ervoor dat de toestemmingsverklaring ('informed consent' genoemd) standaard op de websites staat en dat daarin alle informatie over de behandeling, mogelijke bijwerkingen en complicaties wordt genoemd.

Vergoeding

Een behandeling wordt in uitzonderlijke gevallen vergoed uit de basisverzekering. Zorgverzekeraars vergoeden soms een deel van de behandeling uit een aanvullend pakket of hebben kortingsafspraken met sommige klinieken. Op de websites van enkele klinieken staat verouderde informatie hierover, zelfs met namen van verzekeraars die helemaal niet meer bestaan en informatie over kosten die van de belasting aftrekbaar zijn. Die regeling is echter afgeschaft in 2009. Alle uitkomsten van het onderzoek zijn terug te lezen in de Consumentengids van februari 2015. Het artikel is ook te verkrijgen via de app CBkiosk.