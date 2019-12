Kindertussendoortjes vaak te groot en ongezond

Uit het onderzoek blijkt dat kindertussendoortjes vaak 90 tot ruim 100 calorieën bevatten, terwijl in 'volwassenen' koekjes zoals speculaasjes of bastognekoeken zo'n 60 calorieën zitten. Sommige extraatjes voor kinderen lijken gezond, zoals de Jumbo Yoghurtrozijntjes. Maar meer dan de helft is coating: de rozijnen zijn bedekt met een laag olie en suiker en bevatten maar 1% yoghurtpoeder.

Ook de Dinosaurus melkchocolade koekjes van Lotus zijn erg vet en calorierijk, één koekje bevat al 95 calorieën en de koekjes zijn ook nog eens per 3 verpakt, goed voor 4 klontjes suiker. Sommige fabrikanten laten weten dat ze zich van geen kwaad bewust zijn en dat de porties afgestemd zijn op de 'behoefte van kinderen'.

Treuzelende fabrikanten

Minister Schippers kondigde in 2014 aan dat over suiker in kinderproducten en de portiegrootte datzelfde jaar met voorrang nog afspraken zouden worden gemaakt met fabrikanten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Ondanks de toezeggingen van Schippers, hebben fabrikanten over kinderproducten nog steeds geen afspraken gemaakt in het Levensmiddelenakkoord. Fabrikanten verpakken koekjes vaak per 2 of 3 of stoppen er een aantal in een leuk zakje. De porties zijn gewoon te groot en kinderen krijgen daardoor teveel calorieën en suiker binnen.'



